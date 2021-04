Antidrogas do Ministério da Justiça põe a leilão cinco aviões do tráfico

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública encerra na quarta-feira, 28, o leilão de cinco aviões apreendidos do tráfico em Goiás. Caso alguma das aeronaves não seja arrematada no prazo, o pregão virtual será estendido até o dia 12 de maio, com lances a partir de 80% do valor de mercado.



Estão disponíveis para arremate os seguintes aviões:



Cessna Aircraft modelo 210L;



BEM-721C;



Cessna Aircraft modelo 172RG;



Beech Aircaraft modelo 58;



Neiva Modelo Bem -720D;



Os lances iniciais variam, a depender do modelo, entre R$41 mil e R$ 750 mil.



Todo o dinheiro arrecadado vai para o Fundo Nacional Antidrogas, que financia políticas de prevenção e de combate a entorpecentes no País.



Em 2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública já promoveu 50 leilões do patrimônio apreendido do tráfico e arrecadou mais de R$ 40 milhões com a venda dos itens, entre veículos, eletrônicos e imóveis.



Interessados devem se cadastrar no site do leiloeiro. Embora, durante a pandemia do novo coronavírus os leilões sejam exclusivamente virtuais, visitas prévias para inspeção das aeronaves, localizadas no aeródromo Nacional de Aviação Eppinghaus, em Goiânia, estão permitidas mediante agendamento.