Ex-ministro Pazuello passeia sem máscara em Manaus: 'Onde compra isso?'

'Pois é, né? Tem que comprar. Onde compra isso?', disse Pazuello ao ser flagrado sem máscara em Manaus (foto: Reprodução/Instagram)









"Ele respondeu pra mim: 'Pois é, né? Tem que comprar. Onde compra isso?'. Uma coisa é você estar comendo na praça de alimentação. Outra é entrar totalmente sem máscara. Ainda mais sendo ex-ministro", disse a amazonense ao jornal O Globo.





Jaqueline acabou apagando a foto horas após a publicação, já que o post recebeu comentários que ela julgou desagradáveis.









Pouco antes da caminhada pelo shopping, Pazuello esteve presente em um café da manhã com o coronel Menezes, ex-superintendente da Zona Franca de Manaus. O momento também foi registrado nas redes sociais. Na postagem, ambos aparecem sentados em uma mesa de restaurante acompanhados de mais três pessoas. Ninguém usava máscara.

"Aproveitei minha manhã para tomar café com meu amigo de longas datas e batalhas General Pazuello. A conversa claro teve a política como tema principal, conversamos sobre projetos presentes e futuros, discutimos os cenários nacionais e estaduais, temos a convicção que existe um grande projeto a ser desenvolvido. O momento é de construção de pontes, cuidar do presente e colocar os olhos no futuro", escreveu Menezes em seu perfil no Instagram.

O ex-ministro da Saúde dispensou a máscara ao fazer um passeio em um shopping de Manaus nesse domingo (25/4). O descuido foi clicado por uma moradora da capital amazonense. Postada no Instagram, a foto viralizou nas redes sociais, mas já foi apagada.