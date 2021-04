Bolsonaro vai a Manaus em clima de campanha eleitoral para 2022

Durante visita anesta sexta-feira (23/4), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tirou uma foto com apoiadores segurando uma faixa escrita: “”. Ojá demonstrou que vai tentar ana disputa do ano que vem.

Ainda sinalizando os primeiros passos de uma campanha, Bolsonaro participou de um programa do apresentador Sikêira JR.

Mais cedo,participou da inauguração do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. Lá, o presidente cantou, dançou e tocou sanfona. Um vídeo em que o presidente e o ministro do Turismo, Gilson Machado, tocam sanfona viralizou nas redes sociais. “Ihuuuul”, grita Bolsonaro.Leia: Bolsonaro dança e toca sanfona em Manaus; veja o vídeo