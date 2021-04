Bolsonaro nomeia superintendente da PF do DF como secretário-executivo da Justiça

O presidente Jair Bolsonaro nomeou Márcio Nunes de Oliveira como secretário-executivo do Ministério da Justiça. Oliveira ocupava o cargo de superintendente regional da Polícia Federal no Distrito Federal (DF) e será agora o número dois do ministro da Justiça, Anderson Gustavo Torres, que era delegado da PF. A nomeação consta de decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, dia 22. Em outro decreto, o presidente exonera Tercio Issami Tokano do cargo que será agora ocupado por Márcio de Oliveira.