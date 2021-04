Flávio Bolsonaro: diárias custaram 3,5 mil; ele nega volta em avião da FAB

(foto: Reprodução da internet/Instagram)

O vídeo que está circulando sendo atribuído a mim é Fake, não sou eu! Também é Fake que usei avião da FAB. Obrigado a todos que se preocuparam comigo! %uD83D%uDE4F%uD83D%uDE4F%uD83D%uDE4F %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 18, 2021

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ negou que tenha voltado para Brasília, após alguns dias de férias no Ceará, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).No fim da manhã de hoje (18), o político se manifestou pelo Twitter: “Sofri uma queda leve no sábado e meu ombro saiu do lugar. Agora estou sem dor e farei exames para saber o grau da lesão. O vídeo que está circulando sendo atribuído a mim é Fake, não sou eu! Também é Fake que usei avião da FAB. Obrigado a todos que se preocuparam comigo!”. informação de que Flávio Bolsonaro voltaria a Brasília, após sofrer acidente enquanto pilotava um quadriciclo , ontem, em uma praia do Ceará, em um avião da FAB foi dada pelo site O Povo Online.De acordo com a mesma fonte, o senador – na companhia da esposa, Fernanda Bolsonaro, e dos filhos – chegaram ao Ceará na quinta-feira (15) e se hospedaram no hotel de luxo Carmel Taíba, com diárias a partir de R$ 3.549.O acidente aconteceu enquanto Flávio passeava nas dunas da praia da Taíba, no município de São Gonçalo do Amarante, a 55 quilômetros de Fortaleza. O senador recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pecém, distrito de São Gonçalo do Amarante, que chegou a ter a segurança reforçada por causa do ilustre paciente.Flávio Bolsonaro sofreu lesões leves no ombro e na clavícula, e a UPA 24h do Pecém sugeriu que o senador fosse transferido para um hospital da rede pública do estado. Porém, segundo seu advogado, Frederic Wasseff, Flávio voltaria hoje (18) para Brasília, onde passará por uma ressonância magnética.Pelas redes sociais, o médico Marvel Faber Pelucio Falcão, cirurgião geral, postou uma foto com Flávio Bolsonaro. Ambos aparecem sorrindo e parece existir uma espécie de faixa no ombro do senador.