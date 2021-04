Boulos: 'Estou disposto a disputar o governo de São Paulo em 2022'

Boulos chamou atenção nos últimos meses após chegar ao segundo turno da disputa pela Prefeitura da capital no ano passado (foto: PSOL/Reprodução) líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL), afirmou, nesta terça-feira (13/4), que vai concorrer nas eleições de 2022 para o governo de São Paulo. (PSOL), afirmou, nesta terça-feira (13/4), que vai concorrer nas eleições de 2022 para









Ao jornal Folha de S. Paulo, Boulos afirmou ter “muita disposição de acabar com o Tucanistão”, em referência aos governos do PSDB no estado.





“Já deu. Tem um cansaço, um desgaste do PSDB com essa mesmice tucana governando o estado há mais de 30 anos. Uma capitania hereditária com histórico de roubalheira, máfia da merenda, do metrô, do Rodoanel”, afirmou.





Boulos chamou atenção nos últimos meses após chegar ao segundo turno da disputa pela prefeitura da capital no ano passado. O prefeito Bruno Covas (PSDB) acabou ganhando o pleito.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.