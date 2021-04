STF vai julgar abertura de CPI da pandemia nesta quarta (14/4)

STF deve determinar investigação do governo Bolsonaro por conta da gestão na pandemia (foto: Divulgação/EBC)

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar nesta quarta (14/4), a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a gestão do governo federal durante a pandemia daA CPI pode ser instaurada no Senado.

Na quinta (8/4), o ministro Luís Roberto Barroso decidiu pela abertura da CPI. Porém, ele pediu que o caso fosse levado ao plenário do Supremo em seguida, fato agendado agora para a próxima semana.Presidente do STF, o ministro Luiz Fux foi quem marcou opara quarta. E ele determinou que a pauta tenha prioridade sobre outros julgamentos, como, por exemplo, a anulação das condenações do ex-presidente Lula oriundas da Operação Lava-Jato.

A tendência é que o plenário do Supremo referende a decisão de Luís Roberto Barroso.

A abertura tinha a resistência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), apesar de contar com assinaturas suficientes do ponto de vista regimental.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reagiu com ataques à decisão do ministro, chamando a medida de 'politicalha'.

Neste sábado (10/4), por meio de nota conjunta, as centrais sindicais defenderam a instauração da CPI. "Há responsabilidades do governo federal a serem apuradas com as quase 350 mil mortes que o país tragicamente acumula", informaram.

Uma CPI tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e pode realizar as diligências que julgar necessárias, como 'convocar ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, ouvir indiciados e requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza'.