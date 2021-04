Lockdown: Bolsonaro ataca restrições e diz que servidores podem não receber

(foto: Marcos Correa/AFP)

O presidentevisitou, neste sábado (10/4), de moto, a comunidade Morro da Cruz, em São Sebastião. Ao entrar, sem uso de, na casa de uma família venezuelana, ele voltou a criticar a política dee ressaltou que, caso as restrições continuem, poderá faltarpara o pagamento de servidores civis e militares no futuro. O mandatário ressaltou que a política do "fique em casa" está errada."A educação no Brasil não é boa. Agora, essa molecada que está ultrapassando um ano sem estudar vai ficar com educação pior do que seus pais. Então, o futuro do Brasil com essa política do 'fique em casa', não tem aula, fecha tudo... Quem pode ficar, servidor, ainda fica. Daqui a pouco, servidores público civis e militares, não vai ter arrecadação para pagar vocês. E aí vai começar a atrasar e não pagar salário também. Então, isso atinge a todos nós", apontou.Bolsonaro também teceuao governador de São Paulo,, chamando-o de "patife". "O que eles querem, como esse patife aí de São Paulo quer, é quebrar o Estado, quebrar o Brasil, para depois apontar os responsáveis. É coisa de patife, que é o caso desse cara aí de São Paulo que usou meu nome para se eleger", concluiu.