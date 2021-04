COVID-19: Câmara Municipal aprova adesão de BH ao consórcio de vacinas

Projeto quer incluir BH na Frente Nacional de Prefeitos e participar da compra de vacinas contra COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) consórcio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte votaram nesta quinta-feira (8/4) a favor do texto que coloca a Prefeitura de BH noda Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

Todos os vereadores presentes votaram a favor do PL, com 36 votos. Segundo a PBH, entrar no consórcio vai fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), já que as vacinas adquiridas serão destinadas para toda a população de maneira gratuita. A FNP já conta com o interesse de 1.703 municípios, os quais incluem mais de 125 milhões de brasileiros, cerca de 60% dos habitantes no país.

A expectativa é que o segundo turno do projeto seja votado na tarde desta sexta-feira (9/4) e encaminhado para sanção do prefeito Alexandre Kalil, na próxima semana.

