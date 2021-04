Planalto muda formato de posse de ministros e evento não será transmitido ao vivo

A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) informou na manhã desta terça-feira, 6, que a posse de sete ministros do governo de Jair Bolsonaro prevista para as 9h ocorrerá sem transmissão ao vivo. Na segunda-feira, a pasta avisou que a cerimônia seria fechada à imprensa e que teria transmissão nos canais oficiais do governo. Nesta manhã, contudo, o Planalto informou que o evento não seria mais transmitido em tempo real, mas que imagens da solenidade serão disponibilizadas "assim que possível".



A Secom não informou o motivo da mudança. A cerimônia estava marcada para começar às 9h na Sala de Audiências do Palácio do Planalto com previsão de término às 11h30.



Na segunda-feira, a Secom chegou a informar inicialmente, em nota à imprensa, que o evento seria às 10h no Salão Nobre do Palácio - espaço com capacidade para grande número de pessoas. Depois, a pasta enviou outro comunicado informando novo local e horário e que seria uma solenidade fechada à imprensa. Ao todo, desde ontem, foram divulgados quatro comunicados sobre o formato do evento.



O presidente Jair Bolsonaro deve dar posse nesta terça-feira a sete ministros, oficializando as trocas ocorridas no governo na semana passada. São eles: Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil), Flávia Arruda (Secretaria de Governo), Walter Braga Netto (Defesa), Carlos Alberto França (Relações Exteriores) e André Mendonça (Advocacia-Geral da União), além de Marcelo Queiroga (Saúde).