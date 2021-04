Feliciano sobre impeachment de Bolsonaro: 'Não é a Dilma, vai ter luta'

Feliciano e Bolsonaro são amigos (foto: Agência Brasil/Reprodução) deputado federal Marcos Feliciano (PSC-SP) usou as redes sociais, nesta quinta-feira (1º/04), para comentar sobre um possível processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Segundo o pastor 'Bolsonaro não é a Dilma' e por isso 'vai ter luta'. federal Marcos Feliciano (PSC-SP) usou as redes sociais, nesta quinta-feira (1º/04), para comentar sobre um possível processo decontra o(sem partido). Segundo o pastor '' e por isso 'vai ter luta'.





A interferência do chefe do Executivo começou com a troca de seis ministros do governo, na última segunda, incluindo Fernando Azevedo e Silva, da Defesa — que teria se recusado a alinhar as Forças Armadas aos interesses ideológicos do governo.