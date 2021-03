Bolsonaro vai na contramão de Pacheco, Lira e Queiroga

(foto: Evaristo Sá/AFP)

Após a reunião do comitê contra a, nesta quarta-feira (31/3), o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o distanciamento social como uma das formas de se prevenir opelo novo cornavírus.O discurso dede outros participantes da reunião, que também fizeram pronunciamento: o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).Bolsonaro fez o pronunciamento sozinho, depois das três autoridades. Como tem feito desde o início da pandemia, o presidente disse quesocial prejudica a. Ele voltou a criticar medidas de governadores que adotaram a restrição da circulação de pessoas."Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema. Essa política [distanciamento social] ainda está sendo adotada, mas o espírito dela era se preparar com leitos de UTI, respiradores, para que pessoas não viessem a perder as suas vidas por falta de atendimento", disse Bolsonaro."Nenhuma nação se sustenta por muito tempo com esse tipo de política. E nós queremos realmente é voltar à normalidade o mais rápido possível. Buscando medidas para combater a pandemia, como temos feito com a questão das vacinas", completou o presidente.