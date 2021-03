Para o presidente Bolsonaro, Brasil 'vem dando certo' no combate à pandemia da COVID-19 (foto: Isac Nóbrega/PR) Brasil “vem dando certo” e é exemplo para outras nações em meio à pandemia de COVID-19. A declaração ocorreu em discurso durante solenidade na qual anunciou investimentos de empresas para o financiamento da revitalização de bacias hidrográficas do país pelo programa Águas Brasileiras. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (22/3) que oe éem meio à pandemia de COVID-19. A declaração ocorreu em discurso durante solenidade na qual anunciou investimentos de empresas para o financiamento da revitalização de bacias hidrográficas do país pelo programa Águas Brasileiras.





Tanto o chefe do Executivo quanto os ministros utilizaram máscaras. Bolsonaro, no entanto, retirou para discursar. Os demais, o fizeram com o equipamento de proteção.









O mandatário ainda falou sobre as riquezas naturais do país. “Nós temos o privilégio de ter entre nós uma pessoa que a 400 km de altitude viu a terra: Marcos Pontes (astronauta e ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações). Ele viu que em 70% do nosso planeta a superfície é de água. Não existe segurança alimentar sem recursos hídricos. Tereza (ministra da Agricultura) bem comprova isso. Até perguntaria para ela com quantos litros de água se faz um boi. Alguns milhares. Não basta querer criar ou plantar, tem que ter recursos hídricos para tal, e nós temos que preservar esse recurso. Tem que tratar com o devido carinho e respeito para que ele não nos falte. Afinal de contas, quem tem um país como o nosso?”





Aqui, na América do Sul, a maior lagoa é a Lagoa dos Patos lá nos Pampas. Quem tem cinco bacias hidrográficas como o nosso Brasil? Quem pode falar no Velho Chico (rio São Francisco) que estamos agora ultimando águas para que água seja levada a todo o nosso querido Nordeste brasileiro? Nós temos tudo isso”, completou.





Plantio simbólico





Na ocasião, Bolsonaro fez o plantio simbólico de sementes de ipê roxo nas bacias hidrográficas dos Rio São Francisco, Tocantins, Araguaia, Taquari e Paranaíba. Segundo informou o Ministério do Desenvolvimento Regional, 10 empresas formalizaram parceria para financiar revitalização de bacias hidrográficas, como a Anglo American, Rumo Logística, Ambev, MRV Engenharia, Stone, Vale S.A, Engie Brasil, Bradesco, Caixa e JBS.