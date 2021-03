Câmara recebe MP do auxílio emergencial, mas proposta deve ser rejeitada

Câmara dos deputados recebe nesta quinta-feira (18/3) a MP do auxílio emergencial (foto: Agência Brasil) Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), deve receber nesta quinta-feira (18/3) a medida provisória (MP) do auxílio emergencial. A informação foi confirmada pelo deputado federal André Janones (Avante-MG), que diz que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já assinou o documento. Segundo o parlamentar, o Congresso deve rejeitar a proposta. O presidente da, Arthur Lira (PP-AL), deve receber nesta quinta-feira (18/3) a medida provisória () do. A informação foi confirmada pelo deputado federal André Janones (Avante-MG), que diz que o presidente(sem partido) já assinou o documento. Segundo o parlamentar, o Congresso deve rejeitar a proposta.









No entanto, segundo Janones, a proposta deve ser rejeitada. “Não é ser terraplanista fiscal ou contra um ajuste econômico, mas não dá pra fazer isso neste momento”, explicou o parlamentar em sua conta do Twitter. "Nós estamos vivendo a MAIOR CRISE sanitária da história do nosso país, nós sabemos que só há um meio de que esta crise seja controlada até a vacinação (o não contágio)”, completou.





Não é ser terraplanista fiscal ou contra um ajuste econômico, mas não da pra fazer isso neste momento.

Nos estamos vivendo a MAIOR CRISE sanitária da história do nosso país, nós sabemos que só há um meio de que está crise seja controlada até a vacinação (o não contágio) + %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) March 18, 2021



O deputado informou ao Estado de Minas, que ainda não foi formada maioria para rejeitar a proposta, mas vai trabalhar para que o texto seja impedido de prosseguir. No Twitter, ele prosseguiu atacando a proposta. "Nossa política de combate ao covid (se é que tivemos) jorrou quase 550bi de reais", disse.

Dar uma satisfação pra quem o sustenta. Como eu sempre disse, tem eleitor da direita, tem eleitor da esquerda, tem gente, mas muita gente mesmo, passando fome.



Nossa política de combate ao covid (se é que tivemos) jorrou quase 550bi de reais + %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) March 18, 2021

No final, ele concluiu: "Isso não pode estar acontecendo, é um pesadelo!".

O então presidente passou VINTE E OITO ANOS no congresso Nacional e NUNCA defendeu e votou projetos que fossem do interesse fiscal, foi contra inclusive ao plano Real, mas agora, que o povo tá MORRENDO, mudou totalmente de ideia.



Isso não pode estar acontecendo, é um pesadelo! %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) March 18, 2021

Entenda

O texto base da PEC emergencial, aprovado na semana passada (11/3) e prevê a adoção de gatilhos para controlar os gastos da União em situações de crise fiscal. Ao longo da tramitação, pressões dos partidos levaram o relator no Senado, Marcio Bittar (MDB-AC), a recuar de várias propostas de contrapartidas fiscais, como o fim do piso constitucional para gastos com saúde e educação e a redução de salários e jornada dos servidores para conter os gastos públicos.





Foram mantidos, entre outros pontos, os chamados "gatilhos" fiscais, a serem acionados quando as despesas primárias (sem contar os juros da dívida) ultrapassarem 95% das receitas correntes.

Entre os gatilhos previstos na PEC, estão o congelamento dos salários dos servidores, a proibição de aumento dos gastos com pessoal, além da vedação a promoções e progressões no serviço público. A adoção desses mecanismos, segundo o texto, é automática para a União e facultativa para os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ela deve valer apenas durante o período de vigência do decreto de calamidade pública.





Segundo dados do Tesouro Nacional, 13 estados e o Distrito Federal estão em condições de decretar estado de emergência fiscal e acionar medidas de controle de gastos, como o congelamento dos salários no funcionalismo.





Conforme o boletim dos entes subnacionais de 2020, elaborado a partir de dados de 2019, as despesas primárias ultrapassaram 95% das receitas correntes nas seguintes unidades da federação: Bahia, DF, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.