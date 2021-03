Bolsonaro diz ter conversado com PSL e outros partidos: 'Quero tomar a decisão'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse ter sido procurado por vários partidos em busca de sua filiação para disputar a reeleição em 2022. Ele lembrou conversa que teve com o PSL, apesar de considerar que há deputados na sigla "que não dá para conversar".



O chefe do Planalto também reagiu às falas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desta quarta-feira, 10, no primeiro pronunciamento público do petista após ter suas condenações na Lava Jato anuladas por decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).



Bolsonaro posicionou um globo terrestre sobre a mesa no Palácio da Alvorada da qual promove suas transmissões ao vivo, ancorando-se apenas na afirmação de Lula de que o presidente seria "terraplanista".



"Olha a qualidade dos meus ministros e os do presidiário", atacou o mandatário, lembrando que Lula havia sugerido que Bolsonaro perguntasse a seu ministro da Tecnologia, Ciência e Inovação, o astronauta Marcos Pontes, se a Terra é plana ou redonda.