Sergio Moro ensaia discurso contra bolsonaristas e enroscados na Lava-Jato

(foto: Ed Alves/CB/D.A. Press) bolsonaristas e enroscados na Lava-Jato se uniram para acabar de vez com a maior operação de combate à corrupção no país. É o que resta a ele, O ex-juiz Sergio Moro, que sempre pregou que 'nenhum país pode se envergonhar de combater a corrupção', ensaia, agora, o discurso de que ose enroscados na Lava-Jato se uniram para acabar de vez com a maior operação de combate à corrupção no país. É o que resta a ele, depois do julgamento da suspeição , em curso no Supremo Tribunal Federal.





07:24 - 10/03/2021 Associação de peritos criminais fala em 'traição' do governo Bolsonaro discurso de Moro tiver eco na sociedade, pode ajudar a construir uma terceira via. Essa construção não significa que o nome do ex-juiz estará na cabeça de chapa. O que mais interessa a Moro, neste momento, é ser parte de um projeto diferente daquele encabeçado por Lula ou por Bolsonaro. Há quem aposte que, se ode Moro tiver eco na sociedade, pode ajudar a construir uma terceira via. Essa construção não significa que o nome do ex-juiz estará na cabeça de chapa. O que mais interessa a Moro, neste momento, é ser parte de um projeto diferente daquele encabeçado por Lula ou por Bolsonaro.





Correio Brasiliense. Ele ainda acrescenta que 'a avaliação interna no Supremo Tribunal Federal é de que é necessário levar o caso Moro para o plenário, a fim de transformar essa questão numa avaliação conjunta de todo o Supremo.' O texto é do jornalista Roberto Fonseca, que escreveu para o Blog da Denise , no. Ele ainda acrescenta que 'a avaliação interna no Supremo Tribunal Federal é de que é necessário levar o caso Moro para o plenário, a fim de transformar essa questão numa avaliação conjunta de todo o Supremo.'





Ele também aborda a compra das vacinas contra a COVID, pelo governo federal. "Em todas as conversas, o presidente Jair Bolsonaro tem dito ser preciso providenciar logo as vacinas. É a saída que, segundo aliados dele, resta para fazer com que apoiadores que o abandonaram voltem a apostar na reeleição."