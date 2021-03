Mulher de ministro da Infraestrutura ocupa cargo na Embratur; veja salário

AM

Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas: segundo o ministério, não existe nenhuma conexão da pasta com contratações na Embratur (foto: Agência Brasil/Reprodução) mulher do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ocupa um cargo na Embratur, desde novembro do ano passado, com salário-base de R$ 18.275.



do, ocupa um cargo nadesde novembro do ano passado, com salário-base de R$ 18.275.

Segundo o Ministério da Infraestrutura, não existe nenhuma conexão da pasta com qualquer contratação que seja realizada na Embratur.





Ainda segundo a pasta, o ministério não faz parte do conselho deliberativo da agência.





Em nota, o ministério afirmou que "não há qualquer fundamento jurídico para a caracterização de nepotismo, pois se trata de uma contratação por pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que não pertence à administração pública direta ou indireta".





Embratur

A Embratur é uma agência, com status de Serviço Social Autônomo, ligado ao Ministério do Turismo.





Sua função é o planejamento, formulação e implementação ações de promoção comercial de produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior, em cooperação com a administração pública federal e também com a iniciativa privada.