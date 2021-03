Carro de deputado é alvo de tiros no Rio de Janeiro

O grupo tinha saído da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (foto: Redes Sociais/Reprodução) deputado estadual Márcio Gualberto (PSL) foi alvo de tiros na noite desta terça-feira (2/3). Outras três pessoas estavam com ele: o chefe de gabinete do parlamentar, uma assessora e um segurança. As primeiras informações foram concedidas pelo chefe de gabinete de Gualberto, Jean García, ao portal de notícias G1. O carro doestadual Márcio Gualberto (PSL) foi alvo de tiros na noite desta terça-feira (2/3). Outras três pessoas estavam com ele: o chefe de gabinete do parlamentar, uma assessora e um segurança. As primeiras informações foram concedidaspelo chefe de gabinete de Gualberto, Jean García, ao portal de notícias









Ainda de acordo com o funcionário, foi possível notar que a arma do bandido caiu no chão, enquanto o grupo continuava a fugir. Depois o criminoso entrou em um carro e fugiu do local.





À polícia, o deputado informou que o carro em que estava é blindado. Um Boletim de Ocorrência sobre o caso foi registrado.