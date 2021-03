Pacheco prevê auxílio de R$ 250, mas diz que valor pode ser maior

'Como a pandemia não terminou e as consequências dela também não, é importante retomar o auxílio', concluiu (foto: Reprodução/TV Cultura ) auxílio emergencial deve começar a ser pago para brasileiros desempregados e informais neste mês de março, tendo a última parcela transferida até junho. De acordo com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, o valor deverá ser de R$ 250, mas pode ser maior, dependendo da avaliação do “espaço fiscal”. emergencial deve começar a ser pago para brasileiros desempregados e informais neste mês de março, tendo a última parcela transferida até junho. De acordo com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, o valor deverá ser de R$ 250, mas pode ser maior, dependendo da avaliação do “espaço fiscal”.





Em entrevista ao “Roda Viva”, da “TV Cultura”, Pacheco afirmou que o início do pagamento do auxílio emergencial está atrelado à aprovação da PEC Emergencial, que está na pauta do Senado para esta terça (02/03) e quarta-feira (03/03). O assunto é urgente na casa, uma vez que se trata de concessão de renda aos brasileiros.









Nesse domingo (28/02), em reunião no Palácio do Alvorada com parte dos ministros do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o tema do auxílio emergencial foi debatido entre os presentes, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, além do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além do próprio presidente do Senado.





“Como a pandemia não terminou e as consequências dela também não, é importante retomar o auxílio”, concluiu.