Governador do DF decreta lockdown entre 20h e 5h

(foto: ED ALVES/CB/D.A PRESS. ) O governador Ibaneis Rocha (MDB) decidiu agora à noite (25/02) adotar medidas restritivas para evitar a ampliação da proliferação da covid-19 no DF. A partir de segunda-feira (01/03), toda a atividade econômica na cidade ficará fechada de 20h às 5h, com exceção de serviços essenciais.

Por isso, ele tomou essa decisão, depois de passar os últimos dias tentando evitar o lockdown que atinge fortemente a atividade econômica no DF.

O decreto com os detalhes das regras de restrições deve ser publicado na edição desta sexta-feira (26/02) do Diário Oficial do DF.