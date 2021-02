Bolsonaro vira 'Bolsonero' em tuíte de primeiro-ministro Israelense

O primeiro-ministro israelense, Benjamin "Bibi" Netanyahu (foto: MENAHEM KAHANA/AFP )

O presidente(sem partido) usou as redes nesta segunda-feira (15/02) para anunciar que ‘em breve’ a Anvisa receberá pedido para liberar um spray nasal para combater o novo coronavírus





- EXO-CD24 é um spray nasal desenvolvido pelo Centro Médico Ichilov de Israel, com eficácia próxima de 100% (29/30), em casos graves, contra a Covid.



- Brevemente será enviado à ANVISA o pedido de análise para uso emergencial do medicamento. pic.twitter.com/BldSkzYZo0 %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 15, 2021

Entretanto, a notícia veio acompanhada de um tuíte do primeiro-ministro de Israel,, no qual o presidente brasileiro é chamado de ‘’, que repercutiu em memes nas redes sociais, comprando o presidente ao imperador romano Nero, que colocou fogo em Roma.

O remédio citado por Bolsonaro está sendo desenvolvido no Centro Médico Ichilov, em Tel Aviv. De acordo com o The Times of Israel, o hospital disse que a substância EXO-CD24, que se trata de um spray, recuperou 30 pacientes em casos graves ou moderados de coronavírus. O teste foi feito justamente com os 30. Os estudos, no entanto, ainda estão na primeira fase.



Bolsonaro já tinha tratado do assunto em sua live semanal da última quinta-feira (11/02). O presidente reconheceu na ocasião que Bolsonaro reconheceu que o medicamento não possui comprovação científica, assim como a hidroxicloroquina e outras substâncias utilizadas no “tratamento precoce” defendido pelo presidente e o Ministério da Saúde, comandado pelo general Eduardo Pazuello.