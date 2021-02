Justiça de SP determina que Terça Livre volte a ser exibido no Youtube

Allan dos Santos mantém canal de extrema-direita no ar desde 2014 (foto: Roque de Sá/Agência Senado)



Por decisão do desembargador Antônio Carlos Mathias Coltro, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o canal Terça Livre seja reativado pelo Youtube. Gerenciado pelo jornalista e blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, o canal foi retirado do ar no início do mês por não seguir as diretrizes do site ao se envolver de forma polêmica no questionamento do resultado da eleição dos Estados Unidos.

O canal tem mais de 1 milhão de inscritos e é conhecido pela postura de defender abertamente temas de extrema-direita. Ao longo dos últimos anos, Allan dos Santos ganhou notoriedade por se aproximar das ideias defensivas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





Na decisão da Justiça, foi considerado que o Terça Livre precisa seguir atuando, pois há “inúmeras despesas para sua manutenção”. O magistrado também lembrou decisão de 2018 do Supremo Tribunal Federal que derrubou uma lei federal que proibia o proselitismo político em rádios comunitárias. Atualmente, o canal conta com mais de 50 funcionários.





Allan dos Santos é um dos investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito das Fake News. Em sua defesa, o jornalista justificou, no entanto, ser alvo de censura.