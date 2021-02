Câmara aprova sistema híbrido para funcionamento das comissões e plenário

A Câmara aprovou nesta quinta-feira (11) um sistema híbrido de votações para permitir a volta do trabalho nas comissões, com a participação presencial e remota de deputados. O sistema remoto deve ser utilizado preferencialmente por deputados que estão no grupo de risco da Covid-19.



As audiências públicas e demais eventos programados pelos órgãos da Casa deverão ocorrer unicamente de forma virtual, preferencialmente às segundas e sextas-feiras. O sistema também valerá para o plenário onde até 140 deputados poderão participar das sessões.



As comissões estão paradas desde o ano passado por causa da pandemia. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse mais cedo que conversaria com líderes dos partidos para definir o comando dos colegiados.