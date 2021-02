PSDB: Doria pede expulsão e Aécio reage

Aécio Neves afirmou que João Doria quer se apropriar do PSDB (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





Em nota, Aécio disse que o governador de São Paulo quer se passar por oposição de Bolsonaro para tentar “apagar” 2018, quando o termo “Bolsodoria” foi utilizado pelo então candidato ao governo paulista. Doria teria ficado insatisfeito com a neutralidade do PSDB durante a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Oficialmente, o partido apoiou(MDB-SP), que fazia oposição a Arthur Lira (PP-AL), candidato do presidente(sem partido), mas uma série de "traições" teria ocorrido.Em nota, Aécio disse que o governador de São Paulo quer se passar por oposição de Bolsonaro para tentar “apagar” 2018, quando o termo “Bolsodoria” foi utilizado pelo então candidato ao governo paulista.





“Se o Sr. João Doria, por estratégia eleitoral, quer vestir um novo figurino oposicionista para tentar apagar a lembrança de que se apropriou do nome de Bolsonaro para vencer as eleições em São Paulo, através do inesquecível Bolsodoria, que o faça, sem utilizar indevidamente e de forma oportunista outros membros do partido”, afirmou Aécio.





Ainda na nota, o parlamentar mineiro diz que Doria quer se apropriar do PSDB e que o jantar promovido pelo governador de São Paulo tinha como objetivo afastar o atual presidente do partido, Bruno Araújo, para que o próprio Doria assumisse a posição. O deputado federal, que teve sua expulsão rejeitada do partido em 2019, afirmou que o líder do governo paulista desrespeita a democracia.





“O desrespeito à democracia interna é tamanha que hoje mesmo o governador chegou ao extremo de se autoproclamar 'presidente nacional do PSDB', cargo para o qual nunca foi escolhido por seus pares”, afirmou Aécio.





Veja, na íntegra, a nota de Aécio Neves

É lamentável que o governador de São Paulo demonstre tamanho desconhecimento em relação à realidade do seu próprio partido.









O PSDB tem uma longa tradição democrática, construída muito antes de sua chegada ao partido, e que não será sufocada por arroubos autoritários de quem quer que seja.

O destempero do Governador se deve, na verdade, à sua fracassada tentativa de se apropriar do partido, como ficou explicitado no jantar promovido por ele ontem, que tinha como objetivo afastar o atual presidente Bruno Araújo, para que ele próprio assumisse a presidência do PSDB.

O desrespeito à democracia interna é tamanha que hoje mesmo o governador chegou ao extremo de se autoproclamar “presidente nacional do PSDB”, cargo para o qual nunca foi escolhido por seus pares.

Quanto à coragem por ele referida, lembro que muitos de nós a temos de sobra, o que foi demonstrado ao longo de décadas no enfrentamento dos nossos reais adversários. Assim como também temos a responsabilidade, não só de permanecermos no partido que ajudamos a construir, mas de lutarmos para evitar posturas que inibam o debate democrático que nos acompanha por toda nossa existência.

Política não se faz com arroubos pela imprensa e nem se resume a ações sucessivas de marketing.

Se o Sr João Dória, por estratégia eleitoral, quer vestir um novo figurino oposicionista para tentar apagar a lembrança de que se apropriou do nome de Bolsonaro para vencer as eleições em São Paulo, através do inesquecível Bolsodoria, que o faça, sem utilizar indevidamente e de forma oportunista outros membros do partido.









Criar um conflito artificial dentro do PSDB para alimentar na imprensa projetos pessoais cada vez menos críveis, é desrespeitar a história de uma legenda construída há décadas por muitos brasileiros e que, mesmo nos momentos dos mais duros embates, jamais viu desaparecer a boa educação e, principalmente, o respeito entre seus membros.









Lamento profundamente que esteja faltando ao governador de SP a temperança e a humildade para compreender aquilo que sabemos desde a fundação do partido: que o PSDB não tem dono e que a vontade de um jamais se sobreporá à vontade da maioria.









Aos inúmeros companheiros de bancada e de partido que se sentiram atingidos pelas declarações do governador, reafirmo mais uma vez minha total solidariedade.

Deputado Federal Aécio Neves

Ex-presidente nacional do PSDB

Um jantar no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, realizado nessa segunda-feira (8/2) pelo governador de São Paulo,, teve como pauta ado deputado federaldo. Correligionários e líderes da legenda estiveram na reunião. As informações são do jornal O Globo. Nesta terça-feira (9/2), Aécio reagiu e disse que Doria quer se apropriar da sigla.