Começa sessão para eleição da mesa Diretora para período 2021/2023

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deu início à sessão na qual serão eleitos os próximos membros da Mesa Diretora para o período 2021/2023.



São oito candidatos para presidência da Câmara: Arthur Lira (PP-AL), Baleia Rossi (MDB-SP), Marcel Van Hattem (Novo-RS), Alexandre Frota (PSDB-SP), General Peternelli (PSL-SP), André Janones (Avante-MG), Luiza Erundina ( PSOL-SP), Fábio Ramalho (MDB-MG) e Kim Kataguiri (DEM-SP).



Para a primeira vice-presidência, o candidato é Marcelo Ramos (PL-AM) e, para a segunda vice-presidência, André de Paula (PSD-PE) - ambos são candidatos únicos indicados pelo bloco de Lira.



Nas secretarias, Marília Arraes (PT-PE) é candidata à primeira, e Rose Modesto (PSDB-MS) à segunda, ambas candidatas únicas e indicadas pelo grupo de Baleia.



A terceira-secretaria é disputada por dois deputados do PSL, Vitor Hugo (GO), da ala bolsonarista, e o presidente do partido, Luciano Bivar (PE), que apoia Baleia Rossi.



Na quarta secretaria, a candidata única é a deputada Joenia Wapichana (RR), indicada pelo PSB, dentro do bloco de Baleia. O deputado Júlio Delgado (PSB-MG) queria disputar a vaga pelo seu partido, mas sua candidatura foi negada. Ele tentou recorrer, mas não obteve sucesso. Delgado também pediu um recurso à Mesa Diretora para questionar a validade do bloco de Baleia Rossi, alegando que o registro dos partidos foi feito fora do prazo regimental.



Para as quatro suplências da Mesa Diretora, os candidatos são Luís Miranda (DEM-DF), Eduardo Bismarck (PDT-CE), Rosângela Gomes (Republicanos-RJ), Gilberto Nascimento (PSC-SP) e Flávio Nogueira (PDT-PI).