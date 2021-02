Após acidente doméstico, Marco Aurélio Mello vai passar por cirurgia

Marco Aurélio Mello (foto: Agência Brasil/Reprodução) ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello vai passar por uma cirurgia no ombro direito na próxima quarta-feira (03/02).



O procedimento deve ser realizado pelos médicos Marcus Montenegro e Benno Eijsmann.

A cirurgia, segundo os médicos, não tem nenhuma relação com a anterior, no joelho, a qual o ministro foi submetido em setembro. "O magistrado segue em excelente forma física e, por ser muito disciplinado na reabilitação, as chances de intercorrências são mínimas", explicou Montenegro.