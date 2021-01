Casa Civil teria recusado planejamento de ações contra COVID junto à Saúde

A pasta de Braga Netto enviou nota à Folha de São Paulo negando ter acontecido omissão ou recusa (foto: Fábio Rodrigues Pozzbom/Agência Brasil)

da Presidência teria se recusado a planejar ações decontra as infecções porno país, mapear os riscos existentes da produção, compra de vacinas e a auxiliar o Ministério da Saúde na confecção de umnesse sentido. Ateria acontecido em setembro, segundo matéria da Folha de São Paulo.Segundo o jornal, apenas três meses depois umafoi colocada em pauta pela pasta comandada por Eduardo Pazuello. A reportagem pontua ainda que o Tribunal de Contas da União (TCU) já havia determinado, em 12 de agosto, que o ministério de Walter Braga Netto elaborasse, no prazo de 15 dias, açõese indicações de riscos para a vacinação. Também consta que, em 60 dias, o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais deveriam apresentar um planejamento quanto à questão.À época, a Casa Civil justificou que tinha 'institucional' para adotar as três medidas e que a política de vacinação era exclusiva do Ministério da Saúde. A pasta de Braga Netto enviou nota à Folha de São Paulo, negando ter acontecido omissão ou recusa.Na nota, declarou que estabeleceu "inúmeras ações interministeriais" para minimizar as consequências da pandemia e que destinou um grupo de trabalho de vacinação para coordenar os "" da União.