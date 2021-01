Bolsonaro 'mata' trabalho para ver treino do Flamengo

Bolsonaro é muito amigo do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim (foto: Presidência da República/Divulgação)



Em êxtase pela vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0, nesta quinta-feira (21/1), no Mané Garrincha, o Flamengo recebeu visita ilustre no treino regenerativo desta sexta-feira, no CT do Brasiliense: o presidente Jair Bolsonaro, que abriu mãos dos compromissos oficiais do governo para prestigiar a preparação do time de Rogério Ceni.

Torcedor declarado do Palmeiras e fã de futebol, Bolsonaro foi visto algumas vezes com a camisa do Flamengo. O presidente da República já compareceu a uma partida do Flamengo em 2019, em Brasília, já que é muito próximo do presidente Rodolfo Landim.

O Flamengo fica até este sábado em Brasília e, em seguida, embarca para Curitiba, onde pega o Athlético-PR, domingo (24/1).





Bolsonaro também usa com frequência as vestimentas do Sampaio Corrêa em lives. Ele foi visto com os uniformes do Atlético uma vez, quando foi presenteado pelo ex-presidente Sérgio Sette Câmara, e também do Cruzeiro, numa live ao lado do filho, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) - foi presenteado pelo deputado estadual Bruno Engler (PRTB-MG). Em outra oportunidade, também vestiu o azul do time celeste ao se encontrar com dirigentes do clube.

Por fim, foi presenteado pelo deputado federal Cabo Junio Amaral (PSL-MG), com uma camisa da URT, de Patos de Minas.