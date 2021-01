Bolsonaro nada com banhistas na Praia Grande e promove nova aglomeração

Bolsonaro acenou para banhistas antes de pular na água (foto: Reprodução Twitter)

- Na praia com o povo, 01/janeiro.

- Praia Grande/São Paulo.

- Presidente JAIR BOLSONARO. pic.twitter.com/Lqr33ZgrKE — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 1, 2021

Críticas de Doria

Mais de mil mortes em um dia

O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou amunicípio do litoral de São Paulo, nesta sexta-feira, 1º de janeiro. Sem máscara, ele se aproximou de banhistas após saltar de uma embarcação e nadar em direção à faixa de areia, momento em que foi cercado por admiradores.Um vídeo com registros desse momento foiNa gravação, vestido com uma camiseta do Santos, ele é recebido com gritos de apoiadores e se aproxima de dezenas de pessoas, que estavam igualmente sem máscara e tampouco respeitavam as recomendações de distanciamento social durante a pandemia do novo coronavírus. Em seguida, retornou à embarcação, acompanhado de seguranças.Desde segunda-feira, 28, o presidente está hospedado no Forte dos Andradas, no Guarujá, também na Baixada Santista. Na quarta-feira, 30, ele já havia causado aglomeração ao visitar a orla de Praia Grande, novamente sem máscara, ocasião em que chegou a tirar fotos e abraçar crianças e idosos.Em transmissão ao vivo na quinta-feira, 31, ele criticou autoridades que tomaram medidas para evitar aglomerações e restringir a circulação de frequentadores nas praias, o que classificou de "irracionalidade".A atitude de Bolsonaro foi criticada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB). "No momento em que o Brasil precisa de paz e atitudes para combater a pandemia e salvar vidas, o presidente Jair Bolsonaro nos ataca mais uma vez, covardemente. A inoperância e o negacionismo do governo desse presidente, estimularam a morte de 194 mil brasileiros para a covid-19", declarou em rede social.Na quinta-feira, 31, o Brasil registrou 1.036 mortes e outras 55.811 pessoas infectadas pelo coronavírus, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa divulgado na quinta-feira e formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. No total, são 194.976 mortes registradas e 7.675.781 pessoas contaminadas pela COVID-19 no Brasil.