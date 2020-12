Minas sedia evento do Ministério da Justiça sobre segurança pública

Cerimônia de abertura do Senasp Itinerante, na Cidade Administrativa, teve participação do governador Romeu Zema (foto: Gil Leonardi / Imprensa MG) Senasp Itinerante, evento que percorre as cinco regiões brasileiras para ouvir as principais demandas dos estados na promoção da segurança e enfrentamento da violência e criminalidade.



A cerimônia de abertura, realizada na Cidade Administrativa, teve participação do governador Romeu Zema (Novo). Zema chamou atenção para a integração entre as forças de Segurança em Minas e em todo o território nacional. “Ninguém pode ser dono dos dados da Segurança. Essas informações existem para ser compartilhadas. Caso contrário, elas perdem a funcionalidade”, alertou.



O Ministério da Justiça anunciou que durante o evento será apresentado aos gestores estaduais o projeto Sinesp Agente de Campo, uma ferramenta digital que promete auxiliar o trabalho dos profissionais que fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).



O Agente de Campo é um aplicativo que permite, por exemplo, o acesso do policial, em tempo real, a boletins de ocorrência, a mandados de prisão e busca detalhada de veículos roubados. A ferramenta já foi testada no Pará, em Tocantins e no Acre.



A programação do evento termina no dia 3 de dezembro e reunirá, em Belo Horizonte, secretários estaduais e representantes de órgãos da Segurança pública dos quatro estados da região Sudeste.



Com o encontro, o Ministério da Justiça pretende compreender as principais demandas de cada área, apoiar o fortalecimento das forças policiais e apresentar aos estados os programas estruturantes da Pasta.



Neste ano, a edição do projeto já percorreu Goiânia, Natal, Curitiba e Rio Branco.