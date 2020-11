Covas é reeleito em São Paulo; vitória reforça centro político

Bruno Covas (PSDB) foi reeleito ontem para mais um mandato à frente da Prefeitura de São Paulo. Covas obteve 59,38% dos votos válidos, ante 40,62% do adversário no segundo turno, Guilherme Boulos (PSOL). A vitória do tucano, que carrega um dos sobrenomes mais emblemáticos da política paulista, mantém a hegemonia do PSDB na maior cidade do País e simboliza o triunfo majoritário, nas disputas de 2020, do discurso associado ao centro do espectro político nacional. Sob o ponto de vista da macropolítica brasileira, o resultado nas maiores cidades do País também consolidou a derrocada do PT nos grandes centros e os reveses dos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro.



Encabeçando uma aliança de 11 partidos - seu vice é Ricardo Nunes, do MDB -, Covas deu ênfase na campanha ao mote da experiência administrativa. Ele assumiu a chefia do Executivo municipal após João Doria (PSDB) deixar o posto de prefeito, concorrer e vencer a eleição de 2018 para o governo do Estado.



A conquista do neto de Mário Covas representou também uma superação pessoal - ele passa, há pouco mais de um ano, por um intensivo tratamento contra um câncer. O prefeito não se afastou do trabalho, e se tornou mais conhecido durante a gestão de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. "Restam poucos dias para o negacionismo e o obscurantismo. São Paulo disse sim à ciência e à moderação", afirmou Covas em seu discurso da vitória, no qual fez críticas indiretas ao presidente da República, defendeu a democracia e atacou o ódio na política.



Prefeitos do PSDB devem governar cerca de 17% dos eleitores do País a partir de 2021. O partido se manteve no primeiro lugar nesse ranking, mas perdeu poder desde a eleição anterior (24%). O DEM registrou maior crescimento, saltando de 277 prefeitos eleitos em 2016 para 476 agora (quase 12% do eleitorado). No Rio, o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) voltará a comandar o Executivo municipal. Ele derrotou o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que tentava a reeleição com o apoio de Bolsonaro. O deputado estadual Sebastião Melo (MDB) venceu Manuela D'Ávila (PCdoB) na disputa pela prefeitura de Porto Alegre.



No Recife, onde a esquerda travava uma luta significativa e bastante acirrada, João Campos (PSB) derrotou sua prima de segundo grau, Marília Arraes (PT), no segundo turno. O filho de Eduardo Campos se tornou o prefeito mais jovem de uma capital brasileira, aos 27 anos. Trata-se de outro resultado simbólico: deixou o PT sem o comando de nenhuma capital do País, o que não ocorria havia 35 anos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.