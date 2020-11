Sobre fim do 2º turno, Barroso cita Shakespeare: vai tudo bem quando acaba bem

Após um primeiro turno marcado por atrasos e ataques hacker, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, celebrou neste domingo, 29, a conclusão do segundo turno de votações para eleições municipais sem maiores imprevistos. Grande parte das capitais já chegou a um resultado antes das 20h.



"Temos bons resultados para celebrar", disse Barroso em entrevista coletiva. Ele citou uma passagem de Shakespeare para dizer que "vai tudo bem quando acaba bem".



Barroso destacou que o TSE conseguiu "neutralizar" as tentativas de cancelamento das eleições por causa da covid-19, o que, segundo o ministro, teria impactos negativos para a democracia.



Ele celebrou o fato de a comissão médica formada para definir os rumos das eleições ter acertado em sua previsão de adiamento para 15 de novembro (1º turno) e 29 de novembro (2º turno).



"Conseguimos realizar as eleições em um momento em que a incidência da doença estava em menos da metade do pico", afirmou.