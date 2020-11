José Sarto (PDT) supera Capitão Wagner (Pros) e é eleito prefeito de Fortaleza

José Sarto confirmou favoritismo e se elegeu prefeito de Fortaleza (foto: Divulgação) Apoiado pelos irmãos Cid e Ciro Gomes, o deputado estadual José Sarto (PDT) confirmou o favoritismo apontado pelas pesquisas e foi eleito prefeito de Fortaleza. O médico de 61 anos derrotou no segundo turno deste domingo (29/11) o Capitão Wagner (Pros), candidato apoiado publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





No primeiro turno, a disputa foi acirrada. Sarto liderou, com 35,72% dos votos válidos, contra 33,32% de Wagner. Porém, o candidato da família Ferreira Gomes disparou na frente logo nas primeiras pesquisas para a segunda etapa da disputa e confirmou, com folga, a vitória para suceder Roberto Cláudio (PR) na administração municipal da capital cearense, que tem o quinto maior colégio eleitoral do Brasil (1.821.382 eleitores).





Sarto terá como vice-prefeito o ex-chefe da Casa Civil do governo estadual do Ceará, Élcio Batista (PSB). No segundo turno, a chapa recebeu apoio de vários partidos ligados à esquerda, que se unificou para derrotar o bolsonarista Wagner - também superado no pleito municipal em 2016.





O governador Camilo Santana (PT) demonstrou publicamente o apoio a Sarto e Élcio Batista. Ele foi acompanhado formalmente pela própria legenda que representa, além de partidos como PCdoB e Psol, que haviam lançado candidaturas próprias no primeiro turno, mas foram derrotadas.

Quem é Sarto?

José Sarto Nogueira Moreira nasceu em 13 de fevereiro de 1959, em Acopiara, interior do Ceará. Graduou-se em medicina, com especialização em ginecologia e obstetrícia, pela Universidade Federal do Ceará (UFC).





Iniciou a trajetória pública no Fundo Cristão para Crianças (atual ChildFund Brasil), projeto filantrópico para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Ganhou notoriedade em Fortaleza ao atuar como médico em bairros periféricos.





O prefeito eleito ingressou na política há mais de 30 anos. Foi vereador de Fortaleza por um mandato e meio. Em seguida, tornou-se deputado estadual - cargo para o qual foi reeleito para o sétimo mandato consecutivo em 2018.





Ao longo do período, foi líder dos governos Cid Gomes (PDT) e Camilo Santana. Nos anos 1990, Sarto chegou a assumir interinamente a prefeitura de Fortaleza. Em 2019, governou o Ceará quando o governador Camilo e a vice Izolda Cela (PT) viajaram.





Em 2020, decidiu concorrer pela primeira vez a um cargo do Executivo. Para a disputa, contou com o apoio dos irmãos Ferreira Gomes, influentes personagens políticos do Ceará, e do senador Tarso Jereissati (PSDB).