Covas cresce em buscas no Google, mas Boulos Ainda lidera ranking

O interesse na internet por Bruno Covas (PSDB), candidato à prefeitura de São Paulo, disparou nas últimas 24 horas. Segundo os dados mais recentes compilados pelo Google Trends, ferramenta que indica quais os termos e assuntos mais buscados na plataforma de buscas, o candidato cresceu 121% entre 1h e 14h desde domingo, 29 - a comparação foi feita com o mesmo período no dia anterior.



Covas registrou 62% das buscas que envolviam seu nome e o do seu adversário, Guilherme Boulos (PSOL). No mesmo período de sábado, os números se invertiam e Boulos tinha 73% das buscas a respeito dos candidatos. O Google também registrou alta de 4.900% na busca "bruno covas número" nas últimas 24 horas, marcando uma das maiores altas de termo no Estado durante o período.



Ainda assim, o candidato do PSOL foi o mais buscado nacionalmente entre os 34 candidatos de capitais brasileiras concorrendo neste domingo, 29, mantendo a liderança já registrada anteriormente. Boulos teve 26% das buscas e foi seguido por Bruno Covas (24%), Eduardo Paes (10%), Marcelo Crivella (7%) e Manuela d'Ávila (6%). O candidato que apresentou maior alta foi Eduardo Paes (DEM), candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, que teve aumento de 530% nas buscas no período entre sábado, 29, e domingo quando comparado entre quinta-feira, 26, e sexta-feira, 27.



Recife



Em disputa apertada na capital pernambucana, João Campos (PSB) teve aumento de 4% nas buscas, enquanto sua prima e concorrente Marília Arraes (PT) teve queda de 4%. No geral, Recife também vê a maior divisão nas buscas pelos dois postulantes ao cargo. Campos teve 55% das consultas neste domingo, enquanto Marília tem 45%.



É importante ressaltar, porém, que os dados do Google apontam interesse no candidato, mas não necessariamente uma intenção de voto.