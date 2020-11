Eleições 2020: Presidente do TRE-RJ prevê abstenção alta no Rio

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), Cláudio Brandão de Oliveira, afirmou que espera uma abstenção alta neste segundo turno, porque não houve filas em praticamente nenhuma seção de votação na capital fluminense.



Último boletim do TRE-RJ divulgado às 15h30 contabilizava 156 urnas substituídas neste domingo em todo o estado, a grande maioria na capital (133). A previsão é de que os resultados do segundo turno das eleições para prefeito do Rio estejam totalizados até as 19h.