Ibope: Manuela D'Ávila lidera em Porto Alegre com 51%; Sebastião Melo tem 49%

Manuela D'Ávila subiu 5 pontos porcentuais em comparação com última pesquisa Ibope (foto: Luis Nova/Esp.CB)

Os candidatos a prefeito de(PCdoB) e(MDB) estão em, mostra pesquisa do Ibope divulgada neste sábado, 28. Manuela teme Melo,das intenções de votos válidos, quando são excluídos os em branco, nulos e indecisos. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais. O levantamento foi contratado e divulgado pela RBS TV.Em relação à pesquisa anterior do Ibope, divulgada na terça-feira, 24, a candidata do PCdoB à Prefeitura de Porto Alegre subiu 5 pontos porcentuais - ela tinha 46%. Já o candidato do MDB estava com 54% - caiu 5 pontos.Quando são levados em conta os votos totais, Manuela aparece com 45% e Melo, 43% das intenções de voto. Neste caso, votos em branco e nulos somam 8% e não sabem ou não responderam 4% dos eleitores entrevistados.O Ibope ouviu 805 eleitores na capital gaúcha entre esta sexta-feira, 27, e este sábado. A pesquisa tem o registro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de RS-05561/2020.O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro.