Prefeito de Uberlândia vai ficar em isolamento depois de contato com ministro infectado pelo coronavírus

, Odelmo Leão (PP), vai ter que se manter isolado e fazer exames para depois de contato com o ministro da Infraestrutura , Tarcísio Gomes de Freitas, em visita no Triângulo Mineir o. Eles estiveram juntos em vistoria e entrega de obras na região.

Em nota divulgada pela secretaria de Comunicação da Prefeitura de Uberlândia, foi informado que Leão não apresenta sintomas da COVID-19, mas que diante do diagnóstico positivo para coronavírus do ministro, o prefeito irá “realizar teste RT-PCR neste sábado (28/11) e na próxima terça-feira (1º/12), permanecendo em isolamento até a divulgação dos resultados”.O prefeito reeleito de Uberlândia faz parte do grupo risco, uma vez que tem 74 anos. Em suas redes sociais, disse não só ele ficará em isolamento nos próximos dias. “Seguirei monitorando a situação e ficarei em isolamento até que os resultados sejam divulgados, assim como a minha equipe, que me acompanhou na visita. Desejo ainda que o Ministro Tarcísio passe pela doença sem maiores problemas”.