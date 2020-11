Eles não votam, mas elegem: Defesa de animais garante eleição de vereadores

"Se a gente ensinar as crianças a defenderem os animais, no futuro vamos ter menos abandono e maus-tratos aos animais" Drika Protetora (Patriota) vereadora eleita em Uberlândia (foto: ARQUIVO PESSOAL)









A defesa dos animais alcançou maior espaço na campanha eleitoral deste ano e candidatos a vereador com essa bandeira franciscana se deram bem em quatro cidades-polo de Minas: Uberlândia (Triângulo), Juiz de Fora (Zona da Mata), Montes Claros (Norte) e Governador Valadares (Leste).



07:30 - 16/11/2020 Vereadores de BH: saiba quem são os novatos da Câmara e quem deixa o cargo protetora”. É o caso de Adriana Alves Ribeiro, a Drika Protetora (Patriota), de 52 anos, eleita em Uberlândia, que se candidatou pela terceira vez e acredita que hoje existe maior conscientização sobre a proteção aos animais.



Ela encaminha denúncias de maus-tratos ao Ministério Público e cães para doações. “Fui candidata pela causa animal pela primeira vez em 2012 e tive apenas 59 votos. Não usei o título (nome) de protetora, mas tinha um slogan com (o desenho das) patinhas de cachorro, com a frase “Vamos dar voz a quem não pode falar”. As pessoas são tão desconectadas à causa animal que perguntavam se eu era candidata surda e muda, por causa do slogan”, conta ela, que tem 38 anos dedicados aos cuidados dos bichos.







"A minha eleição mostra que as pessoas estão se sensibilizando com a situação dos animais" Cecília Meireles Ferreira (PP), vereadora eleita em Montes Claros (foto: LUIZ RIBEIRO/EM/D.A.PRESS)



“Em 2012, achava-se que nunca na vida a causa animal iria dar voto, porque cachorro não vota, gato não vota”, salienta Drika. Já em 2016 ela obteve 1.133 votos, mas não conseguiu o mandato. Com a mesma temática, foi candidata a deputada federal em 2018 e recebeu 5.886 votos, sem ser eleita. Mas, no último dia 15, finalmente se elegeu vereadora, com 2.653 votos. “Me sinto realizada porque consegui provar que animal dá voto, sim. Os animais não votam, mas os tutores, sim. A gente conseguiu dar visibilidade à causa animal”, comemora.

Como vereadora, Drika pretende propor criação de um consultório veterinário móvel gratuito para os animais de população de baixa renda e de um projeto de castração de cães de rua. “Quando se castra um cachorro de rua, a gente tira outros 100 da rua”. Ela diz também que trabalhará para acabar com maus-tratos aos cavalos dos carroceiros. É o projeto “cavalo de lata”, que substitui as carroças por carrinhos puxados por bicicletas ou por motocicletas. “O objetivo é ajudar as pessoas que hoje trabalham com carroça a fazer algum curso ou outra coisa, para mudar de profissão”, afirma.

Outra ideia é desenvolver projetos nas escolas com orientação para que os alunos cuidem bem dos animais. “Se a gente ensinar as crianças a defenderem os animais, no futuro vamos ter menos abandono e menos maus-tratos aos animais”, afirma Drika, que também defende leis mais rígidas e multas para quem agredir cães, gatos e outros bichos no município de Uberlândia.



Montes Claros

Ela tem nome de poeta, gosta de poesia, mas confessa que sua paixão é outra: proteção dos animais. E foi com essa bandeira que Cecília Meireles Ferreira, a Ceci Protetora (PP), de 35 anos, se elegeu vereadora em Montes Claros, no Norte de Minas, com 1.786 votos. “A minha eleição mostra que, cada vez mais, as pessoas estão se sensibilizando com a situação dos animais”, avalia. A vereadora eleita cuida de animais há 17 anos e há 10 ajudou a organização não governamental Apelo Canino coordenando um programa de controle populacional de animais na região, cerca de 3 mil animais, gratuitamente. Também realiza o resgate de cães em más condições e ações voltadas para a adoção e “guarda responsável”.





“É uma grande responsabilidade saber que tantas pessoas confiam no meu trabalho e acreditam em mim”, diz Cecília, que pretende propor a criação do Conselho Municipal e do Fundo Municipal de Proteção e Bem-estar Animal, para captura, esterilização vacinação e devolução, e do “Cão Comunitário”, para animais de rua. “Pretendo trabalhar por meio de políticas públicas permanentes e específicas que envolvam programas multidisciplinares, sustentáveis e humanitários de manejo de animais domésticos”, explica.