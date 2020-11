Marcos Pontes diz que ciência é 'única arma para vencer vírus'

Ministro de Ciência e Tecnologia Marcos Pontes (foto: Agência Brasil/Reprodução)

, disse nesta terça-feira, 24, que a pandemia de covid-19 ressaltou a importância da ciência "como única". Pontes participou da inauguração virtual do novo centro de inovação da Natura, localizado em

"Precisamos melhorar o financiamento da ciência e tecnologia e de inovações", disse o ministro, que elencou projetos do ministério nesse sentido.





O ministro falou após um dos fundadores da empresa, Pedro Passos, que pontuou em sua fala a importância de manter investimentos em ciência.Dentre as políticas públicas que devemos manter, estão as de investimentos em tecnologia e inovação. Temos esperança de manter o orçamento público nesse setor", disse o fundador.O governador João Doria, que também participou do evento, respondeu o executivo em sua fala. "Recursos para a Fapesp estão assegurados, conseguimos negociação favorável a todos", disse.