STJ mantém competência sobre denúncia contra Azambuja por propinas de R$ 67 mi

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reafirmou nesta quarta-feira, 18, sua competência para apreciar e julgar a denúncia proposta pelo Ministério Público Federal contra o governador de Mato Grosso do Sul (MS), Reinaldo Azambuja (PSDB) por um esquema de corrupção envolveu o pagamento de R$ 67 milhões em propina. Além do chefe do Executivo estadual, a denúncia também atingiu os empresários Joesley e Wesley Batista, da JBS, o ex-secretário de Fazenda do MS e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Márcio Campos Monteiro, e outras 20 pessoas.



Por unanimidade, os ministros decidiram rejeitar uma questão de ordem suscitada pela defesa do governador.



O relator do processo no STJ, ministro Félix Fischer, justificou a manutenção do caso na Corte porque os ilícitos supostamente cometidos pelo gestor ocorreram no seu primeiro mandato à frente do governo estadual, sendo que Azambuja veio a ser reeleito. "O foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas", afirmou.



Na denúncia oferecida ao STJ, a Procuradoria-Geral da República imputa a Azambuja e aos outros denunciados crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa por fatos ocorridos entre 2014 e 2016. Segundo o Ministério Público Federal, como contrapartida à propina de R$ 67 milhões, agentes públicos garantiram isenções fiscais e benefícios ao grupo empresarial JBS em valores que ultrapassam R$ 209 milhões.



Oferecida pela subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo no âmbito do Inquérito 1.190/DF, acusação reúne provas obtidas na Operação Vostok, informações compartilhadas a partir da Operação Lama Asfáltica, acordos de colaboração premiada e dados da quebra dos sigilos telefônico e bancário dos envolvidos.



Segundo o MPF, há registros de que um esquema de corrupção entre a JBS e o governo de MS ocorria desde pelo menos 2003, envolvendo sucessivos governadores. "Ainda na campanha eleitoral, Azambuja procurou os empresários em busca de doações e, a partir daquele momento, começaram as tratativas para manutenção do esquema criminoso, caso ele fosse eleito, o que ocorreu em 2015", apontou a Procuradoria em nota.



Os procuradores acusam Reinaldo Azambuja de ter se valido valeu do cargo de governador 'para exercer o comando da organização criminosa e praticar crimes como corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro'.



"Ele pediu e aceitou promessa de vantagens indevidas repassadas pela empresa JBS. A contrapartida para a empresa foi a concessão de benefícios fiscais ilegais, por meio da assinatura de Termos de Acordos de Regime Especial (Tares) ou aditivos. Cerca de 30% dos valores que a JBS deixava de recolher aos cofres públicos em impostos, em decorrência dos Tares assinados, eram repassados para a organização criminosa. Os acordos eram assinados por Márcio Campos Monteiro, na condição de secretário de Finanças", aponta o Ministério Público Federal.



COM A PALAVRA, O GOVERNADOR DO MS E OS DEMAIS CITADOS



Até a publicação desta matéria, a reportagem buscou contato com os denunciados, mas sem sucesso. O espaço permanece aberto a manifestações.