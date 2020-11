Ouro Preto: prefeito eleito denuncia 'ameaças' e pede paz na cidade

Ângelo Oswaldo fará o seu 4° mandato como prefeito e promete fazer uma auditoria na prefeitura (foto: Foto: Reprodução/facebook)



O prefeito eleito em Ouro Preto, Região Central do Estado, Ângelo Oswaldo, logo no momento do anúncio de sua vitória na campanha à prefeitura da cidade, anunciou a realização de uma auditoria e advertiu aos adversários políticos de que haveria uma reação, do ponto de vista jurídico e legal, caso haja continuidade das ameaças e pressões vividas durante a campanha.



Segundo o prefeito eleito, nos dias que antecederam a votação, pessoas de sua equipe foram ameaçadas e, diante de um cenário polarizado, a atitude do prefeito eleito foi de alertar sua equipe a evitar confrontos e dizer que as autoridades judiciais e policiais já estão a par dos fatos e prestes a tomar as providências cabíveis.





As eleições em Ouro Preto foram polarizadas neste ano. Segundo Ângelo Oswaldo, um dos motivos de tanto acirramento foi que ele prometeu aos ouro-pretanos devolver os serviços públicos privatizados na gestão de Júlio Pimenta. “Promoveremos uma profunda investigação na prefeitura sobre eventuais danos ao município decorrentes de uma série de privatizações questionáveis, como por exemplo estacionamento da cidade, a Secretaria de Saúde, que foi concedida a uma empresa privada, ou seja, diversos serviços públicos foram privatizados.”





O prefeito eleito também afirma que, além das privatizações, a outorga do saneamento básico, que deveria ter sido onerosa à concessionária, não ocorreu. “Não houve nenhuma compensação ao município, todo o sistema de água esgoto da cidade foi passado para essa concessionária sem nenhum tipo de compensação à cidade”, disse.





O prefeito eleito afirma que a poeira baixou e toda aquela tensão da campanha está se desfazendo. “Da nossa parte, eu desejo que seja restabelecida a paz no município, não irei render esse assunto. Como essas autoridades serão substituídas daqui a cinco semanas, o propósito é apenas advertir os adversários e avisar aos nossos companheiros para evitar confrontos.”





O prefeito eleito finaliza dizendo que hoje as coisas estão tranquilas e não é necessário estimular conflitos e polarizações, já que "agora (hora de) é estabelecer a paz da nossa histórica Ouro Preto".

O atual prefeito Júlio Pimenta, derrotado na eleição, afirma que não há nenhum processo de corrupção em sua gestão e que ela foi de muita superação, já que colocou todas as contas públicas em dia. “Todos nós sabemos das dificuldades que o nosso governo enfrentou, desde o início. Conseguimos, com correção de atos administrações anteriores, uma gestão eficiente e colocar todas as contas em dia. Com menos arrecadação, conseguimos fazer muita coisa.”



Pimenta disse ainda, em relação às denúncias de ameaça, "que jamais faria algo a alguém, como foi insinuado". "Sou uma pessoa de família e zelo pelos valores. Quero dizer que jamais faria mal a alguém. Vamos continuar, até o final do ano, com a obras e os cuidados com a pandemia."