Eduardo Suplicy é o vereador mais votado em SP

Eduardo Suplicy (PT) repetiu o feito da última disputa e foi o candidato com mais votos na cidade, garantindo seu terceiro mandato no Palácio Anchieta. O ex-senador consolidou nesta campanha a 11ª disputa eleitoral de sua vida, tendo recebido 167.427 votos com 99,92% das urnas apuradas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).



Mesmo derrotado com Jilmar Tatto na eleição para prefeito, o PT deve fazer a maior bancada na Câmara dos Vereadores. Nas redes sociais, Suplicy teve o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ex-prefeito Fernando Haddad e de Tatto. O resultado de Suplicy foi inferior ao registrado em 2016, quando ele teve 301.446 votos.



O segundo lugar entre os mais votados também tem um político experiente. Trata-se do ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (DEM), que garantiu ontem novamente o segundo lugar entre os mais votados, mesma posição que ocupou em 2016.

Durante seu último mandato, foi um dos principais aliados do prefeito Bruno Covas (PSDB). O candidato, que deve assumir agora o sexto mandato no legislativo municipal, teve um dos maiores gastos na campanha: somou pouco mais de R$ 2,4 milhões de despesa.



O terceiro e o quarto lugar foram ocupados por dois candidatos novatos da área da segurança pública. Delegado Palumbo (DEM) recebeu 118.309 votos em sua primeira disputa. O delegado de polícia é formado em direito e, antes de entrar na disputa eleitoral, era supervisor no Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra).



Também estreante nas eleições, o policial civil Felipe Becari garantiu uma vaga na Câmara tendo como pauta principal, em vez da segurança urbana, a defesa dos animais. O candidato do PSD é fundador do Projeto Eu Luto Pelos Animais, que ajuda animais em situação de maus-tratos e abandono.



Outro nome conhecido entre os escolhidos pelos paulistanos foi Fernando Holiday (Patriota), coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), que foi reeleito com 67.671. Na campanha, Holiday contou com o apoio do candidato à Prefeitura de São Paulo, Arthur do Val, o Mamãe Falei (Patriota), com quem fez transmissões ao vivo e cumpriu agendas de campanha.



Mulher mais bem votada para a Câmara Municipal de São Paulo, Erika Hilton (PSOL) se torna, agora eleita, a primeira vereadora trans e negra de São Paulo. Ativista pelos direitos humanos, ela foi codeputada no mandato coletivo da Bancada Ativista do PSOL e traz como principal bandeira de sua campanha a igualdade racial e de gênero. Nas redes sociais, Erika teve o apoio de artistas como Liniker, Dira Paes, Letícia Sabatella e Lulu Santos.



Partidos



A lista de partidos mais votados para a Câmara traz o PT em primeiro lugar, com 652.311 votos, o que pode lhe valer oito vereadores. O PSDB aparece em segundo, com 623.701 votos e pode ficar com sete vereadores. O partido que mais cresceu na cidade foi o PSOL, que se tornou o terceiro mais votado, com 443.992 votos, o que lhe pode valer de cinco a seis vereadores.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.