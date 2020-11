Prefeito de Uberaba promete neutralidade no segundo turno das eleições

Paulo Piau Nogueira é engenheiro agrônomo e produtor rural (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) segundo turno da Prefeitura Municipal de Uberaba (PMU), no Triângulo Mineiro, o atual prefeito Paulo Piau (MDB) divulgou o seu posicionamento e disse que vai manter a neutralidade na disputa entre Elisa Araújo (Solidariedade) e Tony Carlos (PTB) no dia 29 de novembro. No primeiro turno, ele demonstrou apoio ao candidato Heli Andrade (PSL), que acabou em terceiro lugar e agora voltará a cumprir o seu mandato de deputado estadual. Para a eleição deda Prefeitura Municipal de(PMU), no Triângulo Mineiro, o atual prefeito Paulo Piau (MDB) divulgou o seu posicionamento e disse que vai manter ana disputa entre Elisa Araújo (Solidariedade) e Tony Carlos (PTB) no dia 29 de novembro. No primeiro turno, ele demonstrou apoio ao candidato Heli Andrade (PSL), que acabou em terceiro lugar e agora voltará a cumprir o seu mandato de deputado estadual.

Por meio de nota, Paulo Piau afirmou que “a administração municipal cumprimenta os candidatos que disputarão o segundo turno das eleições municipais de 2020. Mantendo a condição de neutralidade, o governo está determinado a encerrar o ciclo de realizações, inclusive com entrega de obras ainda em execução, cumprindo os compromissos assumidos com a comunidade. Independente do gestor eleito, a administração está empenhada em promover uma transição transparente e democrática, respeitando o desejo da sociedade”.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Elisa obteve 36,25% com 54.581 votos e Tony ficou com 24,99% (37.625 votos). Heli Andrade (PSL) ficou terceiro lugar com 19,09% (28.740 votos). Em seguida vieram Thiago Mariscal (PSC) com 11,76% (17.705 votos); Patrícia Melo (PT) com 4,95% (7.454 votos); Antônio Lerin (PDT) com 1,72% (2.585 votos); Maria Sandra Tapajós (PSOL), 0,46%; Lupércio Peres (Avante), 0,36%; João dos Reis Souza (PRTB), 0,22%; Simea Freitas (PSTU), 0,12% e Marcelo Marques (PV), 0,10%.

Conforme o Tribunal Regional Eleitoral (TER), de 225.412 eleitores em Uberaba, 165.362 foram às urnas neste primeiro turno das eleições, sendo que 150.575 votaram em candidatos nominais (91,06%), 5.181 em branco (3,13%) e 9.606 anularam o voto (5,81%). Já as abstenções somaram 60.050 pessoas (26,64%).