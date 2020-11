Marquinhos Trad, do PSD, é reeleito prefeito de Campo Grande

Marquinhos Trad (PSD) foi reeleito prefeito de Campo Grande (MS) com 52,58% (218.418) dos votos válidos, ultrapassando em 41 pontos percentuais o segundo colocado, o promotor Sérgio Harfouche (Avante), que alcançou 11,58% (48.094). O Tribunal Regional Eleitoral já apurou 100% das urnas e, entre brancos e nulos, o porcentual foi de 9,39%.



Em todas as pesquisas Ibope realizadas desde o início da campanha, Marquinhos sempre apareceu em primeiro lugar, acima dos 40%. Na mais recente, em 11 de novembro, teve 58% da contabilização de possíveis votos válidos e 48% nas intenções.



Entre os demais candidatos, a porcentagem de votos foi: Pedro Kemp (PT), com 8,32%; Vinícius Siqueira (PSL), 8,20%; Delegada Sidnéia Tobias (Podemos), 4,60%; Márcio Fernandes (MDB), 3,01%; Esacheu Nascimento (PP), 2,45%; João Henrique (PL), 2,44%; Dagoberto Nogueira (PDT), 1,57%; Marcelo Miglioli (Solidariedade), 1,50%; Guto Scarpanti (Novo), 1,16%; Cris Duarte (PSOL), 1,11%; Marcelo Bluma (PV), 0,64%; e Paulo Matos (PSC) com 0,45%.