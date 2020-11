A apuração de votos em Vitória, capital do Espírito Santo, avançou para 82,76% das urnas apuradas, com Delegado Pazolini (Republicanos) na liderança. O candidato à prefeitura da cidade está com 30,54% dos votos válidos, seguido por João Coser (PT), que tem 21,76%, e Gandini (cidadania) em terceiro lugar, com 21,20%.