Mourão vê Kamala como elo para aproximar o Brasil de Biden

(foto: Jeff Kowalsky/AFP/Ed Alves/CB/DA.Press)

O vice-presidentejá definiu uma estratégia para se, a. O primeiro contato será por uma cordialidade. A intenção é dara Harris pela vitória ao lado dena disputa pelaNosdo governo, e até entre diplomatas, Mourão tem sido visto como um dos nomes mais pragmáticos do núcleo político-militar, capaz de abrircom a equipe de Biden. A interlocutores mais próximos, Mourão repetiu que não quer, embora já tenha dito que, como "pessoa física", jáno duelo contrapela Casa Branca.Assessores afirmam que Mourão não deve se manifestar em nome do governo antes que Bolsonaro admita o democrata Biden como vencedor na disputa levada à Suprema Corte pelo republicano Trump.Mesmo assim, o vice deixou uma, engatilhada para soltar no Twitter, dando os parabéns à Kamala Harris. Mourão pretende publicar otão logo o Planalto felicite Biden. Esse momento, porém, ainda é umaporque Bolsonaro decidiu se manter em silêncio até que otenha chegado ao fim.Em conversas reservadas, diplomatas avaliam que, com a demora em se manifestar, mesmo diante de novos resultados confirmados a favor de Biden, Bolsonaro acaba deixando o Brasil cada vez mais isolado no plano internacional, ao lado de México e Rússia. Até os chineses, sempre calculistas, reconheceram o triunfo de Biden e Kamala.