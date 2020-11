Governador Camilo Santana vota em Barbalha, onde a disputa é entre PDT e PSDB

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), foi votar hoje em Barbalha, sua cidade natal, acompanhado por cabos eleitorais do PDT. Enquanto isso, na capital cearense, José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (Pros) disputam a ida ao segundo turno.



Preterida pelo governador ao candidato pedetista, a candidata a prefeita Luizianne Lins (PT) perdeu fôlego no final da campanha, após a articulação de Santana para a reaproximação de Ciro Gomes (PDT) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Impedido de fazer campanha para Sarto, o governador foi a peça mais importante na disputa, ao associar o rival da esquerda, candidato do Pros, ao motim policial do início do ano no Ceará.



Vestindo camisa branca e calça jeans, sem qualquer detalhe em vermelho, que é a cor normalmente associada ao PT, já que em Barbalha a disputa acirradíssima é entre os candidatos Argemiro Sampaio (PSDB) e Doutor Guilherme (PDT). O tucano e o pedetista chegam ao dia da eleição com 50% dos votos válidos. Exatamente a mesma chance para ganhar ou perder.