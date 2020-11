O e-Título foi lançado em 2017 e teve agora a versão 2020 atualizada (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)



Com a tecnologia cada vez mais presente no dia a dia da sociedade, a eleição 2020, além de todas as particularidades do momento, também se destacará pelo maior uso do aplicativo e-Título (lançado em 2017), que dá acesso ao título de eleitor digitial e teve a versão atualizada.



Basta baixar o aplicativo, disponível para iPhone (iOS), smartphones (Android) e tablets. Ele pode ser baixado gratuitamente no Google Play e na Apple Store.



O aplicativo apresenta informações como zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes eleitorais. Essas certidões são emitidas por meio do QR Code, o que possibilita a leitura pelo próprio celular. Após baixá-lo, é só o eleitor inserir seus dados pessoais.

recadastramento biométrico, a via digital do título poderá substituir o documento oficial com foto.



Já para aqueles que ainda não fizeram o recadastramento biométrico, ainda será necessário levar um documento oficial com voto, como a carteira de identidade ou de motorista. O e-Título permite o acesso rápido e fácil às informações cadastradas na Justiça Eleitoral. Para os eleitores que já fizeram o recadastramento biométrico, a via digital do título poderá substituir o documento oficial com foto.





Vale destacar a necessidade de preencher os dados pessoais exatamente como eles estão registrados no cadastro eleitoral, já que, se houver alguma informação em discordância com aquela lançada no documento original, o sistema não validará o cadastro.





Com versão atualizada, em 2020, ficou mais fácil acessar o aplicativo. Agora é possível entrar com o número do CPF, sem precisar lembrar do número do título de eleitor. E o app se tornou acessível para pessoas com deficiência visual.

Outra novidade da atualização do app feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2020 é que, agora, o aplicativo utilizará a geolocalização do celular para identificar se o eleitor se encontra fora de sua zona eleitoral e permitir o envio do requerimento. Essa funcionalidade estará disponível somente no dia da eleição, das 7h às 17h.



MAIS DE TRÊS MILHÕES DE DOWNLOAD

A versão atualizada do aplicativo e-Título, com novos serviços disponíveis ao eleitor, leiaute moderno e ainda mais segurança na hora da utilização, ultrapassou a marca de 3 milhões de eleitores que já fizeram o download da nova versão. Cerca de 60 mil têm acessado o app diariamente.

Vale ressaltar que o aplicativo envia notificações para os usuários com informações importantes sobre diferentes aspectos do processo eleitoral, principalmente orientações de segurança sanitária, ajudando o eleitor a se preparar para a votação.