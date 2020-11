Campanhas afirmam que mulheres estão na disputa

Campanhas de cidades em que o levantamento feito pelos parlamentares indica a existência de "laranjas" negam que haja irregularidades com as mulheres que disputam a eleição. Em Santo Antônio do Itambé (MG), a coligação PSD/PT informou, em nota, que a candidata Adriana Ferreira de Aguiar (PT) está em campanha.



O partido enviou fotos de adesivos da candidata colados em dois carros, duas portas e um banner em um terreno baldio.



Ao jornal O Estado de S. Paulo, ela disse, inicialmente, que foi chamada só para "preencher folha". Depois que seu partido foi consultado, porém, Adriana mudou de versão, disse que está "fazendo política" e indo para "todo o canto" da cidade e enviou também uma foto de uma porta com dois adesivos seus.



O Solidariedade de Presidente Kubitschek (MG) afirmou que não tem candidatura laranja e que a candidata Oliene Aparecida da Silva saiu como vereadora porque quis.



Ao jornal O Estado de S. Paulo, ela havia afirmado que aceitou o convite porque o prefeito Laurinho (PSB), que tenta a reeleição, prometeu a ela um cargo público no ano que vem. "Não sou uma pessoa estudada, mas sei o que é um laranja. Pelo menos vou ter um salário o ano que vem inteiro, porque a dificuldade da gente é demais", afirmou. Ela disse estar desempregada e criar dois filhos.



Sobre a proposta de emprego, o partido afirmou que ela pode ter se equivocado. "Não teve proposta nenhuma do prefeito. Não tem promessa de serviço", disse Wadson Almeida, presidente do partido no município.



Laurinho disse que não tem acordo com a candidata e que ano que vem haverá concurso público. Minutos depois, Oliene disse que o convite havia partido do vice-prefeito Magela (DEM). Ele também negou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.