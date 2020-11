Lafayette Andrada nega disputa com Bruno Engler por posto de candidato bolsonarista em BH

Lafayette Andrada foi o 12º candidato sabatinado pelos Diários Associados (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais usam a imagem de Jair Bolsonaro (sem partido) como apoiador ou “mentor” nas campanhas: Bruno Engler (PRTB) e Lafayette Andrada (Republicanos). Engler é tido como “afilhado” de Bolsonaro, é publicamente apoiado pelo governante e critica a postura de Andrada. Dois candidatos ànasusam a imagem de(sem partido) como apoiador ou “mentor” nas campanhas:(PRTB) e(Republicanos). Engler é tido como “afilhado” de Bolsonaro, é publicamente apoiado pelo governante e critica a postura de Andrada.





LEIA MAIS 19:56 - 11/11/2020 'A saúde de Belo Horizonte está no CTI', diz Lafayette Andrada, candidato a prefeito O candidato do Republicanos, contudo, nega uma disputa pelo posto. Lafayette é deputado federal e atua na base do governo na Câmara dos Deputados. Esse é o argumento usado pelo parlamentar para justificar o uso do nome de Bolsonaro na campanha.





“Meu partido, o Republicanos, é da base do governo Bolsonaro na Câmara. É onde estão filiados os filhos de Bolsonaro, tenho afinidade no aspecto econômico, liberal, e também até nos costumes, mais tradicionais. Existe essa afinidade e sou da base dele na Câmara. Não vejo nenhuma impropriedade dizer que sou candidato alinhado com Bolsonaro, embora o Bruno Engler, no qual tenho todo respeito, tenha amizade pessoal com Eduardo Bolsonaro. Acho que não seja uma disputa, queria até mais candidatos que fossem bolsonaristas”, disse Lafayette Andrada, ao Estado de Minas.





Nas campanhas, Lafayette se coloca como candidato que defende os mesmos valores de Bolsonaro, chamando-o de capitão em diversas inserções. Já Engler, também deputado estadual mineiro, já gravou vídeos com o presidente e, nessa quarta, participou de uma live com o governante.